Bewoners maken Wallen schoon: "Mensen zeggen Madurodam, maar hier is het My Dirty A'dam"

Het is niet te missen wanneer je door de Wallen loopt: rondslingerend afval en prullenbakken die niet opengaan. Zwerfafval is al langere tijd een groot probleem in de stad, maar vandaag heeft actiegroep Wallen Schoon opnieuw een grote schoonmaakactie georganiseerd voor de buurt.

Buurtbewoners gaan in groepjes van twee op pad om de straten afval-vrij te maken. Met een strakke planning en een plattegrond vertrekken ze om onder meer stenen, oud ijzer en eetbakjes op te ruimen en worden de vele sigarettenpeuken eindelijk weggeveegd. Soms ligt er zelfs dagenlang afval in de straat van ondernemers, omdat de gemeente niet langskomt met vuilniswagens. Ewout van der Hoog heeft vorig jaar de stichting Wallen Schoon opgezet. "Ik woon al zestig jaar op de Wallen en het afvalprobleem hier is nog nooit zo erg geweest als nu. Het toerisme blijft toenemen, maar de gemeente steekt geen geld in nieuwe en goedwerkende afvalbakken." Rattenplagen zijn één van de vele problemen die de buurtbewoners ervaren door de vieze straten. "In bijna elke straat ligt wel rattengif. Het is zelfs weleens voorgekomen dat er dode meeuwen en ratten verschijnen onder de vuilniszakken die pas na een paar dagen worden opgehaald."

De gemeente is niet altijd blij geweest met de acties van Wallen Schoon. Zo hadden ze eerder dit jaar verschillende fietsen doorgeknipt en het opgehaalde afval bij de Oude Kerk neergezet als een soort expositie. De wijkagent van de Wallen vindt het wél een goed initiatief van de buurtbewoners. "Het is mooi dat vrijwilligers samen de wijk schoonmaken. Het bevordert echt de leefbaarheid enorm, ik vind het zelf ook erg fijn om in een schone buurt te werken." Het eindresultaat? Opnieuw een grote berg afval, als expositie bij de Oude Kerk. Wallen Schoon hoopt dat de actie ervoor zorgt dat de gemeente meer aandacht en geld besteedt aan het steeds groter wordende afvalprobleem.

Reactie stadsdeel Centrum: "De gemeente is op de hoogte van de acties van Wallen Schoon. We juichen het toe als bewoners meehelpen om de stad schoon te houden. Wel hebben we de initiatiefnemers verzocht afval en objecten van de gemeente zoals vuilnisbakken, bouwhekken en verkeersborden niet te verplaatsen of te beschadigen. Dat zorgt namelijk voor veel extra werk voor onze gemeentereinigers en kan leiden tot onveilige situaties. Melden helpt wel. Meldingen van de initiatiefnemers of andere bewoners pakken we zo snel mogelijk en waar nodig met spoed op."