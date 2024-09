Inspiratieloos Ajax komt goed weg met gelijkspel tegen Go Ahead Eagles

Ajax speelt na een moeizame wedstrijd gelijk (1-1) tegen Go Ahead Eagles, dankzij Davy Klaassen die maar tien minuten nodig had om te scoren. Al met al had Ajax wel de overhand met balbezit.

Go Ahead - Ajax - AT5 / Sammie van den Broek

Wout Weghorst maakte zijn basisdebuut voor Ajax vanavond in Deventer. Afgelopen woensdag kreeg Chuba Akpom nog de voorkeur, maar vanavond mocht Weghorst het dus proberen. Brian Brobbey, in principe de eerste spits van Ajax, begon vanaf de bank met een lichte blessure. Achterin kan Francesco Farioli geen beroep doen op Youri Baas. De centrumverdediger is geblesseerd en wordt vervangen door Ahmetcan Kaplan. Eerste kansen voor Go Ahead Eagles Na een kwartier spelen ontsnapt Ajax aan een achterstand door een fout van routinier Pasveer. Hij schuift de bal in de voeten van Bobby Adekanye, maar de aanvaller weet niet te scoren. Ajax heeft het behoorlijk lastig in de beginfase van de wedstrijd en dat komt vooral door fouten achterin. Maar al met al is het een saaie eerste helft met weinig kansen voor beide teams. Rechtsbuiten eruit, rechtsback erin In de rust slachtoffert Farioli rechtsbuiten Traoré en voor hem in de plaats rechtsback Anton Gaaei. Na een kwartiertje komt ook Owen Wijndal het veld in samen 'Mister 1-0' Davy Klaassen. Voor Owen Wijndal is het ruim dertien maanden geleden dat hij voor Ajax op het veld stond. Taylor en Kaplan verlaten het veld. En net als in de eerste helft zijn de meeste kansen voor Go Ahead Eagles. Het eerste uur kruipt verder voorbij. Het hoogtepunt tot dusver; een prachtige maan achter de Adelaarshorst.

De maan in Deventer. - Robin Staff

En onder toeziend oog van de maan scoort Go Ahead Eagles de eerste goal van de wedstrijd. Na een persoonlijke fout van Hato. Na de 1-0 zakt Go Ahead Eagles in en daar profiteert Ajax van. Want plotseling kopt Davy Klaassen een goede voorzet van Jordan Henderson erin. Niet meer 'Mister 1-0, maar Mister 1-1'. Kort daarna kruipt Klaassen door het oog van de naald, nadat hij de bal op zijn armen krijgt in het zestienmetergebied van Ajax. Uiteindelijk blijft Go Ahead Eagles de overhand hebben, maar komen beide teams niet meer tot scoren en eindigt de wedstrijd in 1-1.

