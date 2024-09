Man springt in water nadat hij door omstanders wordt betrapt op autodiefstal

Bij de H.J.E. Wenckebachweg in Oost is een persoon in het water gesprongen, nadat omstanders zagen dat hij probeerde in te breken bij een geparkeerde auto. "Toen de man werd aangesproken door de omstanders, is hij op deze manier gevlucht. De brandweer en politie hebben hem uit het water gehaald", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5.