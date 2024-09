De Spot: Sebastiaan wil de bierwereld inclusiever maken

"De levering is weer vertraagd, ze komen nu rond half drie." Sebastiaan heeft zijn bakfiets klaarstaan voor de gedeelde werkplek in Noord, waar ook zijn opslagplek is voor zijn bier. Want hij bezorgt, nu nog, alle biertjes zelf. "We brouwen het bier in Gent, daar huur ik ketels. Ik heb samen met vrienden de smaak bepaald van het bier. Het was heel veel proeven, en uiteindelijk zijn we op de smaak Hoppy Spicy Mango uitgekomen. Ook iets heel anders dan je van bier gewend bent."

Als de leverancier arriveert kan hij eindelijk aan de slag. Eerst worden de drie grote pallets met zesduizend biertjes naar de opslagplek gereden, voordat Sebastiaan zelf met de bakfiets enkele traytjes in de stad kan bezorgen "Queer mensen die zelf queer bier brouwen, dat vind ik best belangrijk. Mannenliefde bijvoorbeeld is overgenomen door een groot merk, en dit wordt echt door de community zelf gemaakt." Van elk biertje dat Sebastiaan verkoopt, gaat tien cent naar een stichting die LHBTIQ-vluchtelingen bijstaat. Hij vindt het dus ook erg belangrijk dat Queer Beer meer is dan alleen slimme marketing.