Drugslab gevonden na brand in appartement Pontsteiger

Na een woningbrand in een appartement aan de Pontsteiger in de Houthavens gisteravond is er een drugslab gevonden. De politie is een onderzoek gestart.

De hulpdiensten werden rond 23.30 uur gewaarschuwd door buurtbewoners. Zij merkten dat er brand was ontstaan in de woning.

Brandweer

De brandweer ging vervolgens de woning in en trof daar een drugslab aan. Wat er precies is gevonden, wil de politie niet zeggen. De Forensische Recherche is vanmorgen opnieuw de woning in gegaan om uitgebreid sporenonderzoek te doen.

Getest

In de woning is ook drugs aangetroffen. Om wat voor drugs het gaat, is niet duidelijk. De drugs worden nog getest.

Het is ook nog onbekend of er aanhoudingen zijn verricht.