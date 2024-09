Ongelukken met fatbikes opnieuw fors gestegen, kenniscentrum pleit voor leeftijdsgrens van 16 jaar

Het aantal incidenten met fatbikes is tot ongekende hoogte gestegen. In het eerste halfjaar van 2024 zijn er al net zoveel ongelukken geweest met fatbikes als in heel het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een onderzoek van VeiligheidNL. Het gaat om landelijke cijfers. Daarbij wordt wel aangegeven dat het moeilijk is om heel exact te meten. Het kenniscentrum pleit nu voor een leeftijdsgrens van 16 jaar.

In 2023 werden er nog 75 ongevallen geregistreerd bij de veertien deelnemende spoedeisenhulp afdelingen, in het eerste half jaar van 2024 zijn dit er al 140. Bijna een verdubbeling dus. Van het aantal fatbikers was ook de helft van de slachtoffers 12 tot en met 15 jaar oud (47 procent). Een van de deelnemende SEH's is het Amsterdamse AMC, maar zij konden vanochtend hun cijfers nog niet delen.

Wel duidelijk is dat het letsel van de jonge slachtoffers vaak ernstig is. Zo heeft 24 procent van de slachtoffers op een fatbike in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar hersenletsel opgelopen. Ter vergelijking: bij slachtoffers in dezelfde leeftijdscategorie op een 'normale' fiets liep twaalf procent hersenletsel op.

Exacte cijfers blijven onduidelijk

Volgens het kenniscentrum van letselpreventie ligt het aantal ongelukken met fatbikes in werkelijkheid hoger. In de eerste plaats omdat de cijfers zijn gerapporteerd door slechts veertien van de 83 SEH-afdelingen in Nederland.

En in lang niet in alle gevallen wordt genoteerd op welke fiets het slachtoffer reed. Tegelijkertijd kan de hoge stijging ook deels verklaard worden doordat er simpelweg meer fatbikes rondrijden, waardoor het aantal incidenten automatisch zal stijgen.