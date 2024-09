Damsko aflevering 48: Verzamelzucht & nesteldrang

Verzamelaars doen het altijd goed in Damsko, zo ook deze week. Het zijn wel twee eigenaardige verzamelingen die centraal staan. Eén verzamelaar van automaten is niet altijd even eerlijk aan zijn spullen gekomen en de ander verzamelt woonadressen, want die is maar liefst 38 keer verhuisd in haar nog prille leven.

In de rubriek de spot staat deze keer Jelle Zijlmans. De geboren en getogen Jordanees woont nu al jaren in Weesp, waar hij het Weesper Automaten Kabinet runt. Een museumpje met allerlei oude automaten die bespeeld kunnen worden. Jelle heeft de fascinatie voor automaten geërfd van zijn vader. In de serie ‘Snorder’ pikt Damsko elke week Amsterdammers op die van A naar B moeten, in ruil voor een goed gesprek. Deze week stapt theatermaker Frank Wijdenbosch in. Hij is bezig met zijn werk dik zijn uit de taboesfeer te halen. Als dikke man weet Frank er zelf nogal wat van. Hij vertelt over de toedracht van zijn overgewicht en over de psychologische implicaties die ernstig overgewicht kunnen hebben op een persoon.

Jen uit de VS verhuisde als 38 keer in haar leven en voelde zich tot nu toe alleen thuis in Seattle - AT5

In de rubriek ‘De Kaart’ lopen we Jen Lee uit de VS tegen het lijf. Zij verhuisde al meer dan 38 keer. En ze is pas 29. Overal waar ze heen gaat, neemt ze haar hond mee, zo creëert ze voor zichzelf een thuisplek. Maar nu begint ze aan een nieuw hoofdstuk, want ze heeft sinds kort een contract voor onbepaalde tijd getekend, en zelfs voor de eerste keer in haar leven meubels gekocht. Ze is van plan hier in Amsterdam haar eerste echte fysieke thuisplek te maken in een hele lange tijd. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.