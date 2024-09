Ontmoetingen in de stad tijdens de Week tegen Eenzaamheid: "Erkenning en herkenning"

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 26 september tot en met 2 oktober worden er diverse activiteiten in de stad georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen. Edna Liefde neemt deel aan een praatgroep. In Amsterdam Informeert deelt ze haar ervaringen.

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Amsterdam volgens de Gezondheidsmonitor van de GGD. In het najaar van 2022 ervaarde maar liefst 23% van de Amsterdammers een sterk gevoel van eenzaamheid. Ter vergelijking: in 2020 lag dit cijfer nog op 15%, een toename dus.

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt extra aandacht gevraagd voor dit probleem. In deze week worden door de hele stad activiteiten georganiseerd om Amsterdammers te helpen eenzaamheid te doorbreken, zoals ontmoetingen, buurtinitiatieven en praatgroepen.