Vanaf 2025 uitstootvrije zones in de stad: "We ademen elke dag ruim vier sigaretten mee"

In 2025 worden de bestaande milieuzones in Amsterdam uitgebreid met uitstootvrije zones voor nieuwe scooters, bestelauto's, vrachtauto's en boten. Ook worden de regels voor milieuzones voor personenauto's strenger. Daarnaast zijn er overgangsregelingen voor bestaande voertuigen. Luchtkwaliteitsdeskundige Tobias Koster geeft in Amsterdam Informeert uitleg over de maatregelen en impact van uitstoot op de inwoners van Amsterdam.

Luchtkwaliteitsdeskundige GGD Tobias Koster - AT5

Koster doet onderzoek naar de luchtkwaliteit in de stad. "Anders dan bij drinken, roken en ongezond eten hebben wij eigenlijk geen keuze over hoe schoon de lucht is die wij inademen. Daarom is het dus belangrijk dat de lucht die wij ademen zo schoon mogelijk is", legt hij uit. "Door het verkeer duurzamer te maken, kunnen wij ook de lucht schoner krijgen." Volgens Koster is het verkeer één van de grootste bronnen van luchtvervuiling in Amsterdam, met gevolgen voor de gezondheid van de inwoners. "In Amsterdam ademen we elke dag zo'n vier en een halve sigaret mee, en Amsterdammers leven gemiddeld ruim een jaar korter."

Quote "Waar we zelf iets kunnen doen, vind ik dat we dat ook moeten doen" Voorbijganger

"Ik vind het goed, vanwege het hele klimaatprobleem. Daar maak ik mij best wel ernstig zorgen over", zegt een voorbijganger. Een ander vult aan: "Als het niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat leveranciers de stad in moeten, moeten we goede regels bedenken zodat het wel mogelijk blijft. Maar waar we zelf iets kunnen doen, vind ik dat we dat ook moeten doen." Een scootereigenaar is kritisch op de veranderingen. "Ik zie niet in hoe het de stad beter gaat maken", vertelt hij.

Bestuurder doet de kentenkencheck - AT5

Kentekencheck Met een kentekencheck kunnen Amsterdammers zien wat de nieuwe regels voor hen betekenen. "Tot 1 januari 2028? Ja, klote", vertelt een scootereigenaar die de check doet. Een andere eigenaar heeft meer geluk: "Nou wat een feest, ik heb een mazzeltje." Maar hij voegt toe: "Als het zover komt dat ik mij moet gaan aanpassen, dan ga ik dat gewoon doen. Want ik denk dat het een goede zaak is."