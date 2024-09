Andreaspenning voor Holocaustoverlevende Mirjam Bolle-Levie (107)

De Nederlandse ambassadeur in Israël, Marriet Schuurman overhandigde de penning zondagavond na de première. De 107-jarige Amsterdamse gaf in haar leven talloze interviews over haar oorlogservaringen, net zoals zij deed voor de film 'Verdwenen Stad'.

"Mirjam Bolle-Levie heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor de bewustwording van de Holocaust in Nederland. Hiervoor ontvangt Mirjam Bolle-Levie de Andreaspenning", aldus de gemeente.

Brieven met impact

Voor de Tweede Wereldoorlog werkte Bolle-Levie bij het comité voor Joodse Vluchtelingen in Amsterdam en was tijdens de oorlog werkzaam als secretaresse bij de Joodse Raad, ook in Amsterdam. Tijdens de oorlog schreef ze brieven aan haar verloofde in Palestina over wat ze meemaakte. Deze brieven werden gebundeld en in 2003 uitgegeven in het boek 'Ik zal je beschrijven hoe en dag er hier uitziet'. Gemeente: "Haar boek, dat verschillende vertalingen kreeg, vormde de basis voor de televisieserie De Joodse Raad."

Personen die grote prestaties hebben verricht in hun leven op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor de stad krijgen de Andreaspenning toegekend. Ook krijgen personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet de penning.