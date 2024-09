Advertentie Stad nl De Gezonde Schakel, Mom Entrepreneurs en VoedselKracht genomineerd voor Omarmprijs 2024

Initiatieven die kansenongelijkheid en armoede bestrijden, maken kans op de Omarmprijs. De winnaars worden op 17 oktober bekendgemaakt in Podium Mozaïek. Vandaag presenteren we de genomineerden in de categorie: ‘iedereen perspectief’.

De Omarmprijs wordt dit jaar voor de 10de keer uitgereikt. Op 17 oktober is de feestelijke prijsuitreiking live te volgen vanuit Podium Mozaïek. Juryleden en Amsterdammers die armoede bestrijden of zelf met armoede te maken hebben gehad, krijgen het woord in inspirerende interviews. Ook is er een muzikaal programma en worden natuurlijk de winnaars bekendgemaakt Gezonde Schakel Onder Amsterdammers met een kleine beurs is er veel vraag naar groente en fruit. Deze producten zijn echter schaars in voedselpakketten en bij voedselbanken. De Gezonde Schakel probeert zo veel mogelijk mensen te voorzien van de nodige versproducten.

Quote "Supermarkten willen deze producten niet, maar ze zijn nog helemaal goed" Laura Viaene, De Gezonde Schakel

De Gezonde Schakel redt groente en fruit ook van verspilling. Voedsel dat cosmetisch niet perfect is, maar wel goed te consumeren, wordt door groothandels en lokale boeren vaak afgekeurd. Meer dan dertig vrijwilligers keuren dit voedsel opnieuw en vullen het aan met dagverse groenten en fruit. Vervolgens gaan de versproducten naar verschillende sociale initiatieven voor uitgifte.

AT5

Mom Entrepreneurs Moeders die het financieel moeilijk hebben, kunnen niet altijd volwaardig deelnemen aan de samenleving. Marisa Lisse richtte Mom Entrepreneurs op om ouders te helpen met hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Op die manier vinden ze hun eigen weg en kunnen ze met trots en vol zelfvertrouwen deelnemen aan de samenleving. “Ik heb mijn angsten overwonnen,” zegt Marguerita Carter. “Ze staat voor mij klaar door mij zekerheid te geven over de toekomst.”

Quote “Ouders die alles zijn verloren, ouders die hun kinderen kwijt zijn, zelfmoordneigingen, drugs, financiële problemen. Het is best heftig” Marisa Lisse, Mom Entrepreneurs

Vooral in Amsterdam-Zuidoost is deze hulp hard nodig, aangezien veel mensen zijn getroffen door het toeslagenschandaal. Lisse is zelf ook een - zoals zij het noemt - ‘overlever’ van het toeslagenschandaal en weet daarom heel goed wat ouders hebben meegemaakt en welke ondersteuning ze nodig hebben.

Marisa Lissa, oprichter Mom Entrepreneurs - AT5

Voedselkracht Elke vrijdag wordt overgebleven voedsel van supermarkten verzameld in buurthuis Brinkhuis in Betondorp. Het initiatief Voedselkracht maakt hier pakketten van. Marja Remesar is de motor achter dit initiatief en deelt daarbovenop wekelijks ongeveer vijftig tot zestig verse maaltijden uit in de buurt.

Quote "Je hoeft je niet aan te melden, je hoeft geen papieren te laten zien, je kan gewoon langskomen" Marja Remesar, VoedselKracht

Marja Remesar, initiatiefnemer VoedselKracht - AT5

Niet al het voedsel en de benodigdheden passen in het buurthuis. Het meeste staat thuis opgeslagen bij Remesar. "Het wordt tijd voor een grotere plek", zegt ze.

Quote "Ik vind dit zo mooi dat jullie dit doen, dan kan ik ook per maand rondkomen" Vrouw die haar boodschappen tas komt vullen bij Voedselkracht.

Vrouw die haar pakket ophaalt bij Voedselkracht. - AT5