Kale en Kokkie zien Ajax door het ijs zakken in Deventer: "Ze moeten zich schamen"

Het leven van een Ajaxfan gaat niet altijd over rozen, dat is de afgelopen seizoenen wel duidelijk geworden. Maar toch doet het elke keer weer pijn als Ajax onnodig punten laat liggen ergens in de provincie. Of tenminste, misschien was het wel verdiend dat Ajax niet met drie punten terugkeerde naar Amsterdam. Het gelijkspel kwam als een donderslag bij heldere hemel voor Kale en Kokkie." Als je ziet hoe Ajax de tweede helft begint, dan moeten ze zich schamen", zegt Kokkie.