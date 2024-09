Broer André Hazes: "Eigenlijk leeft hij nog steeds"

Twintig jaar geleden overleed André Hazes aan een hartstilstand, maar zijn muziek wordt nog elke dag overal - in elke kroeg, in elk café - gedraaid. Zijn broer Arie legde vandaag bloemen bij het standbeeld van André op de Albert Cuyp.

De volkszanger uit De Pijp was pas 53 jaar toen hij overleed, maar zijn nalatenschap is iets om trots op te zijn, vindt zijn broer Arie. "We kwamen uit een burgerlijk normaal gezin, maar dat alle artiesten nog steeds alles van hem zingen! Dan ben je niet dood, dan leef je nog steeds."

'Vreemde vogel'

De mooiste herinnering aan zijn broer? "Het eerste plaatje waar hij mee kwam. Een broer met een plaatje, Eenzame Kerst, dat was heel knap. Niet eens wetend hoe groot hij zou worden. En daar ben ik nog steeds trots op, op wat hij neergezet heeft en achtergelaten heeft." Volgens Arie was het ook een leuke broer: "Het was een aparte vogel, zoals alle andere artistieke figuren. Maar hij had humor en we deden veel leuke dingen samen", vertelt hij bij het standbeeld.

Eerder deze week bracht AT5 een special uit, waarin we een kijkje namen in ons rijke archief vol mooie Hazesmomenten: