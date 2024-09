VVD-Kamerlid kritisch over aanpak explosies bij woningen

01175109-2975-3e0b-b188-144fc43c0fd2 RPO

Het Almeerse Tweede Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) heeft scherpe kritiek op het optreden van burgemeester Hein van der Loo tegen het grote aantal explosies bij woningen in Almere. In het programma Over Flevoland Gesproken vraagt Ellian zich hardop af of de burgemeester wel een goede analyse heeft van de situatie.

Het Kamerlid heeft zich geërgerd aan uitspraken van Van der Loo dat het kabinet strengere wetgeving moet loslaten op het zware vuurwerk dat vaak bij die aanslagen wordt gebruikt. "Almere staat in de absolute top van explosies bij woningen", zegt Ellian. "Dan moet je zelf eens kijken wat de factoren zijn die onze stad kennelijk aantrekkelijk maken voor criminelen."

Ruzie over cocaïne

Volgens de VVD-er heeft een aantal van die explosies te maken met een ruzie in het criminele circuit over ladingen cocaïne, en is er ook sprake van ruzie tussen drillrap-groepen. Hij wil een effectievere aanpak van de burgemeester, "in plaats van elke keer een woning te sluiten."

Ulysse Ellian voert vanuit de Tweede Kamer al enkele jaren een strijd tegen de zware misdaad. Zo pleitte hij voor maatregelen om te voorkomen dat topcriminelen hun activiteiten achter de tralies voortzetten en wil hij dat hun contactmogelijkheden worden beperkt. Die onderwerpen zijn nu ook door het kabinet opgepakt in het nieuwe regeerakkoord.

Ernstige bedreigingen

In de ogen van Ellian is dat belangrijk omdat die criminele kopstukken een enorme angst teweeg hebben gebracht in het hele rechtssysteem, waardoor rechters en advocaten in sommige strafzaken anoniem moeten opereren. "Daarom blijf ik doen wat ik doe: om te laten zien, je laat toch niet die gasten in de extra beveiligde inrichting de dienst uitmaken."