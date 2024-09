Begroting Lelylijn valt 10 miljard hoger uit, onderzoek gaat uit van tunnel onder Ketelmeer

a3339003-c163-3887-9dcb-25db06075aa0 RPO

De kosten voor de Lelylijn komen tien miljard euro hoger uit dan de drie miljard die nu door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gereserveerd. Dat blijkt uit een kamerbrief van staatssecretaris Chris Jansen. Voor de aanleg is dus 13,8 miljard nodig, nog los van beheer- en onderhoudskosten.

In het Regeerprogramma schreef het kabinet al verder te willen gaan met de Lelylijn-spoorverbinding van Lelystad via Emmeloord naar Friesland en Groningen. Het werd een 'prioritair project' genoemd. Vanuit de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder is de spoorlijn een langgekoesterde wens.

De staatssecretaris vertelde maandagochtend in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland dat hij in gesprek wil gaan met de regio. Volgens Jansen moeten ook andere partijen met geld over de brug komen omdat er vanuit zijn ministerie niet meer budget beschikbaar is.

"Ik ben zelf Flevolander en ik zie absoluut het voordeel van de Lelylijn voor de noordelijke provincies, maar ook voor Flevoland", zegt staatssecretaris Jansen.

Die andere partijen die volgens de staatssecretaris over de brug moeten komen met geld, moeten volgens de projectdirecteur van de Lelylijn, Stijn Lechner, in ieder geval ook uit de regio zelf komen: "Ik zie wel dat de regio heel veel waarde hecht aan dit project en heel graag wil dat het er komt. Ja, dat daar geld bij moet vanuit het Noorden lijkt mij vanzelfsprekend, maar goed, laten we zeggen naar draagkracht."

In het onderzoek staat ook beschreven wat de verschillende onderdelen van de spoorverbinding gaan kosten. De kruising van het Ketelmeer kost tussen de 825 miljoen en de 1 miljard euro. Daarbij wordt uitgegaan van het aanleggen van een tunnel. Er kleven te veel nadelen aan het aanleggen van een spoorbrug over het Ketelmeer.

