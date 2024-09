Nieuwe serie 'Bij ons in de Jordaan', aflevering 1: kogelgaten in het Snotneusje

Het is de bekendste wijk van Amsterdam, en misschien wel van heel Nederland: De Jordaan. Tijdens het feestjaar Amsterdam 750 wordt de buurt extra in de schijnwerpers gezet met de musical 'Onze Jordaan'. In een driedelige serie neemt AT5 het publiek mee langs drie gebeurtenissen die zich in de musical afspelen. Dit keer: kogelgaten in het Snotneusje, een draaiorgel uit de Jordaan dat levens redde. Met niet eerder vertoonde beelden van de schietpartij op 7 mei 1945.

Hans Kattouw

Hans Kattouw is nog maar negen maanden oud als hij samen met zijn moeder op de Dam is om feest te vieren. In de chaos van de schietpartij raakt zijn moeder hem kwijt.

Dankzij hulp van een familie weet Kattouw even later zijn moeder weer terug te vinden. In 2017 werd hij voor het eerst herenigt met een dochter uit dat gezin, de in 2020 overleden Rie van Bentem.

Die reünie werd mogelijk gemaakt door Stichting Memorial Damslachtoffers. Ludmilla van Santen maakt zich namens die stichting nog altijd hard voor de nabestaanden van de schietpartij op de Dam.

'Onze Jordaan'

Tijdens de schietpartij zocht een groep mensen bescherming achter draaiorgel het Snotneusje, gebouwd in de Jordaan. Het Snotneusje speelde op deze dag zo'n grote rol dat het een plek heeft gekregen in de beginscène van de nieuwe musical 'Onze Jordaan', een musical van Diederik Ebbinge. De musical begint met de openingsscène op de Dam. Het draaiorgel is nu onderdeel van de collectie van het Amsterdam Museum.