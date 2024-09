Bij ons in de Jordaan, aflevering 2: ooit vooral gezellig, nu flink veryupt

Het is de bekendste wijk van Amsterdam, en misschien wel van heel Nederland: de Jordaan. Tijdens het feestjaar Amsterdam 750 wordt deze buurt extra in de schijnwerpers gezet met de musical Onze Jordaan. In deze driedelige serie nemen we je mee langs drie hoogtepunten uit de musical. Deze keer staat de verandering van de buurt centraal: van een buurt vol saamhorigheid naar een, volgens sommigen, 'yuppen-enclave'.

AT5

Quote "De helft van de woningen in de Jordaan is nog sociale huur; de veryupping is vooral een omslag in levensstijl" Marcel van Engelen

Rondje veryupte Jordaan We maken een rondje door de buurt met twee Jordaan-kenners: journalist en schrijver Marcel van Engelen en onderzoeker Erik Smit van het stadsarchief. Van Engelen: "Eind jaren '60, begin jaren '70 zochten de jonge hoogopgeleiden, of eigenlijk de avant-garde, naar een soort authentieke sfeer. De gezelligheid van vroeger. Bijzonder is dat het een voorbeeld was voor de rest van Amsterdam; het begon hier in de Jordaan en daarna werd heel Amsterdam veryupt." Smit vult hem aan: "De Jordaan werd heel aantrekkelijk als kleinschalige buurt, ideaal voor de jaren '70-kleinschaligheid en gezelligheid." Van Engelen maakt wel een kanttekening bij deze veryupping: "De helft van de woningen in de Jordaan is nog sociale huur; de veryupping is vooral een omslag in levensstijl, veel meer dan in geld."

'Onze Jordaan' Ook regisseur Diederik Ebbinge is inmiddels een Jordaan-kenner. Hij werkt aan de musical Onze Jordaan. In de musical staat onder andere de veranderende Jordaan centraal. "Wat ik er interessant aan vind, is dat het de hele tijd beweegt. We kunnen wel kijken naar hoe een buurt 20 jaar lang is geweest, maar de Jordaan is er nu ook. En dat is ook 'echt' de Jordaan," aldus Ebbinge. Dat niet iedereen het daarmee eens is, wordt ook duidelijk tijdens het rondje dat we door de buurt maken. "Alle kroegen worden yuppenkroegen. Ze willen niet meer dat we gewoon een borreltje nemen of een sangria; ze willen dat je met een laptop een havermelk- of kokosmelkdrankje gaat zitten drinken", aldus een voorbijganger.

AT5

De serie 'Bij ons in de Jordaan' bestaat uit drie afleveringen en is te zien op televisie en online bij AT5. Alle afleveringen zijn hier terug te kijken.