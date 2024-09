Sandra ziet hardlopende dochter in elkaar zakken: "Ze was heel koud, maar inwendig kookte ze"

De Dam tot Damloop liep voor de dochter (25) van Sandra uit Zaandam anders dan van tevoren gedacht. Ondanks goede voorbereiding en training ging het afgelopen zondag namelijk mis. "Ze was in zicht en ik dacht al 'oei ze loopt niet goed'. Ze reageerde niet toen ze langskwam en zakte een paar meter verderop in elkaar", vertelt Sandra aan AT5.

De organisatie van de Dam tot Damloop liet gisteren weten dat er in totaal iets meer dan 50 keer een ambulance werd ingezet. In veel gevallen ging het om deelnemers die last hadden van een ernstige zonnesteek: een hitteberoerte. Zo'n 4500 deelnemers uit de laatste twee startgroepen mochten daarom niet starten. De loop moest worden afgebroken omdat de hulpdiensten het niet meer verantwoord vonden in verband met hitte.

Hitteberoerte

De dochter van Sandra was één van de gevallen waarbij het fout ging. Waar zij rond 14.30 uur nietsvermoedend startte aan haar run, nam deze in de middag - op het punt van de Zuiddijk - een totaal andere wending. Sandra zag dat ze door haar benen zakte en klom direct samen met de vriend van haar dochter en omstanders over het hek om te helpen. "Koelen met aangereikt water, later met ijs en haar bij de les houden, want ze viel steeds weg", vertelt ze. "Ze was heel koud, maar inwendig kookte ze. Dat is wat een hitteberoerte is!"

Sandra legt aan AT5 uit dat het iedereen kan overkomen, ook een getrainde loper, want dat was haar dochter. Een week voor de Dam tot Damloop liep de 25-jarige namelijk nog moeiteloos 14 kilometer. De weersomstandigheden hielpen volgens haar niet mee, 'het was iets te warm'. En daardoor koelde het lichaam van haar dochter niet meer af. Er werd 40.4 tot 41+ temperatuur gemeten. In een Rode Kruistent werden ze verder opgevangen en werd informatie gegeven. Toch moest haar dochter mee de ambulance in. "Nog meer koelen en warrig praten, het was intens", legt ze uit.