Zorgen om veiligheid voetgangers op zebrapaden: "Fietsers stoppen niet meer"

Op veel plekken in de stad is het voor voetgangers steeds moeilijker om een zebrapad over te steken. Fietsers die stoppen om voetgangers over te laten steken vormen vaker uitzondering dan regel en dat zorgt dan voor gevaarlijke situaties, zegt de Voetgangers Vereniging, die hoopt op maatregelen van de gemeente.

Muller is niet bang dat fietsers gelanceerd worden door de drempels. "Ja, dat gebeurt alleen maar als je te hard rijdt. Maar het kan ook door versmallingen te maken. Gewoon iets wat de snelheid afremt. En dat is iets wat veel fietsers niet willen horen. Dat er ook momenten zijn dat je de snelheid moet afremmen. Ten faveure van de leefbaarheid."

Volledige reactie wethouder Melanie van der Horst (Verkeer)

"Iedereen moet prettig en veilig door onze stad kunnen lopen. Maar omdat de stad steeds drukker wordt, is dat vaker een uitdaging. Ruimte voor voetgangers is dus nodig, zeker voor mensen die met een rollator of een kinderwagen lopen. Het is daarom goed dat vorig jaar voor het eerst beleid is vastgesteld om meer ruimte te maken voor voetgangers. En we maken nu al op veel plekken meer ruimte.

Bijvoorbeeld op de Geldersekade, de Stadhouderskade en in de Frans Halsbuurt. Verder hebben we in de begroting extra geld uitgetrokken om voetpaden in West, Nieuw-West en Zuid aan te pakken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Want als je zelf door de stad loopt dan zie je: we zijn er zeker nog niet. Want ik zie ook dat sommige mensen zich ronduit asociaal gedragen in het verkeer.

Op sommige plekken, bijvoorbeeld afgelopen jaar op de Odebrug, werden mensen die bij het zebrapad overstaken van hun sokken gereden. Dat kan echt niet. Voor een zebrapad moet je gewoon stoppen. Als we zo doorgaan dan durven kwetsbare mensen, zoals kinderen en ouderen, straks helemaal niet meer aan het verkeer mee te doen. We hebben een campagne gevoerd om mensen op te roepen meer rekening met elkaar te houden in het verkeer, en ik zie ook wel dat steeds meer mensen zich hierover uitspreken.

Maar dit soort gedrag veranderen, kost echt tijd. Ik hoop dat steeds meer mensen zich realiseren dat we een beetje rekening met elkaar moeten houden. Want ook jouw oma, broer of tante of jijzelf zal op een gegeven moment minder mobiel worden, en dus afhankelijker worden van mensen die wat meer rekening houden met elkaar in het verkeer. Ik hoop dat we met zijn allen weer leren om even te ontspannen, ook als je haast hebt. Geef voorrang, kijk even om je heen en geniet van de mooie stad. En fiets daarna relaxed weer verder."