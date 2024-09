Tweede Kamer stemt voor leeftijdsgrens 14 jaar en helmplicht fatbike

De Tweede Kamer heeft deze middag gestemd over een verbod op fatbikes voor kinderen onder de 14 jaar én over een helmplicht. Met een meerderheid werd de ingediende motie aangenomen. VVD en NSC riepen de minister van Infrastructuur Barry Madlener (PVV) in de motie op om een aparte categorie in te voeren voor fatbikes, omdat deze nu onder de elektrische fietsen vallen.

Het grootste deel van de Kamer liet eind augustus al weten het eens te zijn over het instellen van een minimumleeftijd voor fatbikes. Daarnaast lieten de partijen PVV, VVD en NSC weten voor een helmplicht te zijn. Samen vormen ze een meerderheid.

Volgens de minister zaten het verplicht dragen van een helm en een leeftijdsgrens er voorlopig nog niet in. Barry Madlener (PVV) liet toen weten beide maatregelen te ver te vinden gaan. Maar een meerderheid van de Kamer dringt er nu bij de minister toch op aan om er mee aan de slag te gaan.

Aanleiding voor het indienen van de motie waren de landelijke cijfers, waaruit blijkt dat de helft van de slachtoffers met ongevallen met fatbikes tussen de 10 en 14 jaar is. Door de leeftijdsgrens naar 14 jaar te verlagen, zou het handhaven effectiever worden.

Stad voorstander

In Amsterdam zijn er veel voorstanders van een minimumleeftijd voor fatbikebestuurders. "Dat is hard nodig omdat deze jonge doelgroep onvoldoende in staat is om risico's goed in te schatten en zichzelf en anderen hierdoor in gevaar kunnen brengen", reageerde verkeerswethouder Melanie van der Horst nadat Madlener eerder nog niets zag in een leeftijdsgrens.

Van der Horst liet toe weten blij te zijn met deze meerderheid. "Het is nu vooral zaak dat dit heel snel geregeld wordt. Want hoe langer we wachten, hoe meer ongelukken en kinderen die zichzelf en anderen kunnen verwonden met blijvende gevolgen."

Ongelukken stijgen

Gisteren werd bekend dat het aantal incidenten met fatbikes flink is gestegen. In het eerste halfjaar van 2024 zijn er al net zoveel ongelukken geweest met fatbikes als in heel het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een onderzoek met landelijke cijfers van VeiligheidNL. Het kenniscentrum liet weten voor een leeftijdsgrens te pleiten.

In 2023 werden er landelijk nog 75 ongevallen geregistreerd bij de veertien deelnemende spoedeisenhulp afdelingen, in het eerste half jaar van 2024 zijn dit er al 140. Bijna een verdubbeling dus. Van het aantal fatbikers was ook de helft van de slachtoffers 12 tot en met 15 jaar oud (47 procent). Ook in Amsterdam is het aantal ongelukken flink gestegen.