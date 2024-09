Fatbikers over mogelijke helmplicht: "Dan ga ik een nieuwe fiets kopen"

De Tweede Kamer heeft deze middag gestemd over een verbod op fatbikes voor kinderen onder de 14 jaar én over een helmplicht. Voor dat zover is moet er nog wel het een en ander gebeuren . Maar veel fietsers bij de pont snappen de eventuele nieuwe wetgeving rondom fatbikes wel. Met name het verbod voor kinderen onder de 14 jaar kan op begrip rekenen. Al krijgt de helmplicht niet bij iedereen de handen op elkaar.

Een meisje van 14 wacht, op haar fatbike, op de pont. "Ik denk dat ik geluk heb", lacht ze. "Het is trouwens ook niet zo dat iedereen er als een gek mee heen en weer rijdt."

Een stuk verderop wacht een mountainbiker op de pont naar de NDSM-werf. De keuze om fatbikes voor kinderen onder 14 jaar te verbieden juicht hij toe. "Wie betaalt het als die kinderen op hun bek gaan?", vraagt hij zich af. "Beseffen die ouders het wel? Er is vaak geen verzekering."

Helmplicht

Naast het verbod voor kinderen onder 14 jaar, is er een helmplicht voor álle gebruikers. Het 14-jarige meisje met de fatbike is daar stellig over. "Ik denk dat ik dan toch wel een nieuwe fiets ga kopen", zegt ze. "Ik wil niet met een helm heen en weer gaan fietsen." Een andere middelbare scholier vult aan. "Ik vind helmen er altijd een beetje gek uitzien", vertelt hij. "Het is niet wat ik zou dragen, maar ja."

Al zijn er ook veel voorstanders te vinden voor de helmplicht. "Zeker als je boven de 25 kilometer per uur gaat", vertelt iemand. Een ander: "Het is bij die snelheid wel slim, want de kosten die je als maatschappij hebt bij een zwaar ongeluk zijn hoog." Een fatbikebestuurder geeft aan: "Nederlanders denken dat de wegen veilig zijn, zonder grote ongelukken. Ik denk daar anders over. Een helm dragen is beter."