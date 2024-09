Inwoners NOP willen Lelylijn koste wat kost: 'Wachten er al 60 jaar op'

eea6c91b-e449-3818-9684-aa351541cac6 RPO

Een kostenstijging van 10 miljard euro voor de Lelylijn is de verbinding met het noorden van Nederland via de polder zeker waard! Dat zeggen inwoners van Noordoostpolder die graag een betere OV-verbinding willen. Zo blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland in het centrum van Emmeloord.

"Hoe is het mogelijk?" Dat vroeg een inwoonster van Emmeloord zich af toen ze hoorde dat er nog eens tien miljard extra bij moet, bovenop de begrootte 3,4 miljard euro voor de aanleg van de Lelylijn. "Ze hadden het toen moeten doen, dan was het nu klaar geweest", zegt ze, daarmee doelend op de Zuiderzeelijn waar zeventien jaar geleden definitief een streep door ging.

Ze is niet de enige die vindt dat de spoorlijn al veel eerder aangelegd had moeten worden. "Als regio wachten we daar al zestig jaar op", zegt een reiziger die vanuit Emmeloord met het openbaar vervoer onderweg is naar Amsterdam. "Als ze toen de treinverbinding hadden aangelegd dan had die zichzelf al lang terugverdiend", zegt de man.

"Het is een boel geld", zegt een man die in zijn eentje op een bankje zit in de Lange Nering. Hij vindt ook dat de lijn er moet komen. "Ze praten er al zo lang over", zegt hij. De Lelylijn heeft volgens hem een toekomst.

Ook inwoners uit noordwest-Overijssel zijn daarbij gebaat, verwacht een inwoner van Vollenhove. Over die tien miljard zegt hij dat het zeker de moeite waard is om de regio verder te ontplooien. De regio die gebaat is bij de Lelylijn is volgens hem veel groter dan alleen Groningen, Friesland en Noordoostpolder. Hij noemt zijn eigen woonplaats als voorbeeld. Wanneer er een trein vanuit Emmeloord naar Amsterdam of Groningen zou gaan, dan scheelt dat uren reistijd.

De Lelylijn zou een stimulans zijn voor de woningbouw in Noordoostpolder. "Het wordt vanuit Amsterdam veel aantrekkelijker om hier te komen wonen", zegt een inwoner van Emmeloord. Hij verwacht dat dit het tekort aan woningen flink zou oplossen, al duurt het nog vele jaren voordat de treinverbinding er zou zijn.

Ook voor jongeren die naar school gaan, zou de Lelylijn een uitkomst zijn, verwachten twee jonge dames uit Urk. "Als je nu met de bus naar Lelystad of ergens naar het noorden zou moeten ben je uren onderweg." De dames zien het ook wel zitten als er een veel snellere verbinding naar Amsterdam zou zijn. "Ze mogen het best aan de spoorlijn uitgeven", zeggen ze beiden.