GGD Flevoland vreest afbraak gezondheidszorg door miljoenenbezuinigingen

RPO

GGD Flevoland is bang dat we in de toekomst minder goed zijn voorbereid op een nieuwe pandemie. Dat komt door de geplande miljoenenbezuinigingen die de regering met Prinsjesdag aankondigde. Daardoor zouden veel ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet, worden teruggedraaid.

In totaal gaat het over een structurele bezuiniging oplopend tot 300 miljoen euro op landelijk niveau. Directeur van GGD Flevoland Simone Kukenheim zegt dat deze bezuinigingen grote gevolgen hebben, ook voor GGD Flevoland.

Zo kan minder geïnvesteerd worden in de infectieziektebestrijding. Ook gaat het volgens haar ten koste van kennis en expertise in de organisatie. "Een grote uitbraak begint altijd klein, daarom is het van belang meteen expertise paraat te hebben."

Concreet zullen de bezuinigingen de hele basisinfrastructuur treffen, zegt Kukenheim. "Dus de informatievoorziening, de ICT waarmee wij werken om infectieziektes op te sporen, maar ook om alle data te verzamelen, te communiceren met partners zoals laboratoria of het RVIM."

Bevolking groeit, basis moet op orde

Volgens Kukenheim groeit het aantal inwoners van Flevoland heel hard. "Dat betekent dat het voor heel veel instellingen zoals de GGD best heel moeilijk is om die groei bij te houden." Daarom moet de basisinfrastructuur op orde zijn stelt Kukenheim.

Kukenheim pleit ervoor dat het Rijk de bezuinigingen niet doorvoert zodat de gezondheidsdienst kan blijven investeren in hun basis.