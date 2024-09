Zorg over politiek draagvlak na kostenstijging Lelylijn: 'Gaan ze gouden bielzen leggen?'

ad6deb3b-747a-36db-bab6-0f5171617cdc RPO

De Initiatiefgroep Lelylijn in de Noordoostpolder is niet zozeer geschrokken van de toegenomen kosten van de Lelylijn, maar wel van de hoogte van de toename. "Gaan ze gouden bielzen leggen?", reageert Wim van Wegen uit Bant, één van de voortrekkers van de initiatiefgroep.

Uit een brief van staatssecretaris Chris Jansen aan de Tweede Kamer blijkt dat het project tien miljard euro duurder gaat worden.

"Het was te voorzien dat het duurder zou gaan worden", zegt Van Wegen. "Maar het levert wel wat zorg op. Welke uitwerking heeft het als het zovéél duurder gaat worden? Blijft er dan draagvlak in de politiek voor het plan?"

Provincies moeten gaan betalen

Er was ruim 3 miljard voor het spoor naar het Noorden gereserveerd. De begroting komt nu uit op 13,8 miljard euro. Volgens Jansen moeten er ook andere partijen met geld over de brug gaan komen omdat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit niet alleen kan ophoesten. Hij doelt dan ook op de provincies.

Foto: Omroep Flevoland - Omroep Flevoland

Gedeputeerde Jan de Reus laat weten dat Flevoland er nog geen geld voor heeft klaarliggen en dat hij wil afwachten hoe het ministerie verder wil.

'Gekke uitspraak' staatssecretaris

Zijn collega, gedeputeerde Matthijs de Vries uit Friesland, sprak zich wat steviger uit. Hij noemde het 'een gekke uitspraak' van de staatssecretaris en hij is voorlopig niet van plan om te gaan betalen: "In het hoofdlijnenakkoord en het regeerprogramma wordt de Lelylijn genoemd als prioriteit en nu moeten de regio's meteen bijdragen. Wij zijn altijd bereid om te praten, maar het is wel makkelijk om meteen te zeggen dat de regio moet betalen."

Ondanks de zorg bij de Initiatiefgroep Lelylijn, blijft Van Wegen wel vertrouwen houden in de politiek. Hij houdt zich vast aan het idee dat veel partijen het eerder in hun verkiezingsprogramma hadden staan en dat er ondanks de kostenverhoging wel de wil blijft om de plannen te realiseren.

'Het kan goedkoper'

De lobbygroep zag een kostenstijging wel aankomen op basis van inflatie en gestegen bouwkosten. Maar dat het oploopt tot tien miljard meer kan Van Wegen moeilijk te verklaren: "Ik heb het gevoel dat het echt goedkoper kan. Ik weet dat bij andere projecten de prijzen ook lager liggen. Maar misschien zijn er goede redenen; heeft het bijvoorbeeld met slappe veengrond te maken. We gaan dat nog bekijken."

Ondertussen zien ze ook kansen bij de belangenorganisatie. Zo kijkt het ministerie naar een tunnel onder het Ketelmeer waar het spoor doorheen zou moeten. Volgens de Initiatiefgroep Lelylijn een prima mogelijkheid om de snelweg, die nu over de Ketelbrug loopt, ook door de tunnel te leiden.

Foto: Omroep Flevoland - Omroep Flevoland

Weg met de Ketelbrug

Van Wegen: "De brug is over een jaar of tien een keer aan vervanging toe of aan een grote renovatie. Combineer het, leg de weg ook door de tunnel. Dan zijn we ook van die brug in de snelweg af die om de haverklap open moet."