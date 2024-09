Inzet politiehonden bij UvA-demonstraties was verantwoord, zegt stadsbestuur

Dat er tijdens de pro-Palestinademonstraties op de UvA afgelopen mei politiehonden werden gebruikt, was volledig geoorloofd. Dat laten burgemeester Femke Halsema en wethouder Dirk de Jager (Dierenwelzijn) weten in hun beantwoording op schriftelijke vragen die erover gesteld werden.

Anke Bakker (Partij voor de Dieren) diende de raadsvragen in vanwege beelden waarop te zien was dat een hond een politieagent beet. De hond liet pas weer los toen collega's van de agent hun wapenstok tegen het dier gebruikten. "Ondergetekende zou graag zien dat honden niet meer worden gereduceerd tot levende wapenstokken", schreef Bakker.

De honden waren onder meer te zien bij de ontruiming van het Binnengasthuisterrein op 8 mei. Volgens de politie werden er toen geen demonstranten gebeten.

Volgens raadslid Anke Bakker was het agressieve gedrag van de honden, die tijdens de demonstratie ook hard aan het blaffen waren, mogelijk het gevolg van angst of pijn. De Partij voor de Dieren is al langere tijd tegen het gebruik van politiehonden.

'Goede begeleiding'

Volgens burgemeester Halsema en wethouder De Jager was het inzetten van de honden niet onverantwoord. "De honden krijgen goede begeleiding en worden regelmatig gekeurd. Er worden strenge eisen gesteld aan het welzijn van de honden. Bij tekenen van stress of ongemak wordt er ingegrepen."

Politiehonden worden ingezet als er sprake is van 'ernstige verstoring' van de openbare orde: "Dat is op voorhand bij dagen als oudjaarsnacht, Koningsdag en bij sommige risicowedstrijden van Ajax", schrijven Halsema en De Jager. "Ook bij mogelijke ongeregeldheden zoals recent bij de ordeverstoringen van de UvA wordt een hondeneenheid ter ondersteuning aangevraagd."

Vaste hondengeleider

Politiehonden hebben hun vaste hondengeleider, bij wie ze ook in huis wonen. Ze kunnen daar gewoon geknuffeld en geaaid worden door andere gezinsleden, benadrukken de burgemeester en wethouder.

Een politiehonden-eenheid wordt ook wel een Oscar-eenheid genoemd. Zo'n eenheid bestaat uit vier hondengeleiders en hun vier honden, een chauffeur en een commandant die geen hond bij zich heeft. De drempel om een hond als wapen in te zetten ligt hoog. Sinds er in 2022 nieuwe richtlijnen over zijn opgesteld, wordt alleen het gebruik van een vuurwapen als een zwaarder middel gezien.

AT5 bezocht de politiehonden in juni op hun eigen terrein bij de A10 Zuid en sprak de hondengeleiders die dagelijks met hen werken: