Dit jaar pas 1773 woningen in aanbouw, ambitie van 7500 'lastig haalbaar'

Wethouder Reinier van Dantzig draait er niet omheen in zijn raadsbrief over de halfjaarlijkse woningbouwrapportage: de dip in de productie is nog steeds niet voorbij. De kans is groot dat de ambitie van 7500 woningen (weer) niet wordt gehaald dit jaar. Er zijn in de eerste helft van 2024 nog maar 1773 woningen in aanbouw genomen, naar verwachting komen daar in de tweede helft nog 3300 bij. Maar zelfs dat is onzeker.

Marcel Antonisse

Het vertrouwen van investeerders is 'broos', schrijft de wethouder, het effect van een economische recessie 'ijlt na in de cijfers'. De woningbouw blijft om vele redenen achter. Een greep uit de problemen: hoge grondprijzen, de Wet Betaalbare Huur die verhuren en (af)bouwen minder aantrekkelijk maakt, het volle elektriciteitsnet waar nieuwe woningen niet op kunnen worden aangesloten, te weinig grondstoffen, gebrek aan personeel en hoge rentes. Desondanks zet het college zich 'onverminderd in voor het op peil houden van de bouwproductie', schrijft Van Dantzig. Bijvoorbeeld door eerder overeengekomen grondprijzen opnieuw te laten bepalen. Vielen die lager uit, dan mocht de koper de grond voor die prijs hebben. Volgens de wethouder heeft dat de bouw van zo'n 1.200 woningen 'een zetje' gegeven. Geen altijd werkende oplossing Daarnaast heeft de gemeente gekeken hoe de haalbaarheid van woningbouwprojecten kan worden verhoogd, bijvoorbeeld door te onderzoeken of er modulair of gestandaardiseerd gebouwd kan worden of hoe er meer financieel bewustzijn kan komen bij het maken van stedenbouwkundige plannen. De uitkomst van dit onderzoek was dat er 'geen altijd werkende oplossingen' bestaan, dat moet per project bekeken worden. De wethouder schrijft dat de inzichten nu verwerkt worden in een openbare handreiking, die alle betrokken partijen zoals gemeente, ontwikkelaars, beleggers of woningcorporaties kunnen raadplegen. Ook wordt er een soort hulploket opgericht.

Quote "Er vele onzekerheden die roet in het eten kunnen gooien" Wethouder Reinier van Dantzig (Wonen)

Verder heeft de gemeente een tijdelijke overgangsmaatregel ingesteld voor bouwprojecten met middeldure woningen, die voorschrijft dat de maximale huur toch iets hoger mag zijn dan in de Wet Betaalbare Huur is vastgesteld. Dat zou de ontwikkelaar van 'projecten die moeilijk rond te rekenen zijn, meer financiële ruimte geven'. Tekenen van herstel Hoewel er nog geen stijgende lijn te zien is in de bouwproductie, zijn er (landelijk) wel meer bouwvergunningen verleend ten opzichte van vorig jaar. Ook is de productie van beton, cement en bakstenen licht toegenomen in de eerste vier maanden. Daarnaast trekt de woningmarkt ook weer aan: er zijn meer mensen die nieuwbouw kopen. "De snelheid waarin mogelijk herstel plaats zal vinden, is echter moeilijk te voorspellen", schrijft wethouder Van Dantzig. "Hierbij zijn er vele onzekerheden die roet in het eten kunnen gooien. Volgens De Nederlandsche Bank is geopolitieke onrust hiervan de belangrijkste."