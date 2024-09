Leerlingen van Hervormd Lyceum Zuid belaagd door grote groep jongeren: "Zeer ernstig incident"

Een viertal leerlingen van het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) is maandagmiddag rond 16.30 uur door een groep jongeren belaagd. Daarbij werd een van de aangevallen leerlingen verwond en beroofd. Het voorval gebeurde vlak buiten het hek van het HLZ. De rector van de school bevestigt het incident deze ochtend aan AT5. Een woordvoerder van de politie zegt dat 'de zaak bekend en in onderzoek is'. "We hebben veel gehad aan de getuigenverklaringen van het incident."

AT5

De rector van de school, Wilfred Vlakveld, spreekt in een brief gericht aan ouders, verzorgers, collega's en leerlingen over een 'ernstig incident'. Volgens Vlakveld kon verdere escalatie worden voorkomen, omdat een van de aangevallen leerlingen naar binnen kon rennen en de hulp van twee docenten kon inroepen. "De politie was snel ter plekke en deze zijn onder andere met behulp van camerabeelden en de getuigenissen van onze leerlingen, collega's en alerte buren, dit nare voorval goed aan het uitzoeken", valt te lezen in de brief. De school zegt 'nauw contact (te) hebben met de politie, gemeente en aangrenzende scholen over het vervolg van dit incident en de veiligheid in het algemeen'. De rector vraagt, naast de slachtoffers en omstanders van het voorval, om hierover te praten. "Dit bericht kan onrust veroorzaken. Als dit het geval is, aarzel niet en spreek hierover."

Quote "Nu blijkt dat we helaas toch nog op onze hoede moeten zijn" Wilfred Vlakveld - Rector HLZ

Ook verwijst Vlakveld naar een soortgelijk voorval vorig jaar in het stadsdeel Zuid. "Het leek of vorig jaar, met de arrestatie van enkele jongeren, de grootste problemen in Amsterdam-Zuid waren opgelost, maar nu blijkt dat we helaas toch nog op onze hoede moeten zijn. Mocht er rond de school iets voordoen, probeer zo snel mogelijk het gebouw in te rennen en zoek hulp", benadrukt hij. In november vorig jaar vonden er in de buurt van het Vossius Gymnasium in Zuid meerdere straatroven plaats. In één week werden er toen vijf mensen van hun geld en telefoons beroofd. Drie gevallen daarvan waren leerlingen van de middelbare school zelf. Na een van de incidenten werden toen twee minderjarige verdachten aangehouden.