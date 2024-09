Afgelopen vier maanden bijna 40.000 bekeuringen voor overschrijden 30 km/u

De Amsterdammer moet duidelijk nog even wennen aan de nieuwe 30 km/u-regel op veel wegen in de stad. In het tweede tertiaal, dus mei tot-en-met augustus van dit jaar, zijn er in Amsterdam namelijk 39.030 boetes uitgedeeld op 30 kilometerwegen. Dat zijn zo'n 320 boetes per dag. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau die vandaag naar buiten kwamen.

Op een 30 kilometerweg krijg je in de stad pas een boete bij een snelheidsovertreding van 7 kilometer of meer. Dat kost je dan zo'n 58 euro. De boete ligt bij een snelheid van 50 kilometer per uur op een dertigkilometerweg op de 266 euro.

In het tweede tertiaal van dit jaar vonden er in de stad in totaal 61.556 overtredingen bij flitspalen plaats. De overtredingen werden geconstateerd bij flitsers in de stad met zowel een maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur. In totaal ging het om 10 flitspalen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en 22 palen met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

De hoogste boetes vielen onder andere bij Stadhouderskade op de kruising met het Leidseplein richting de Nassaukade (9.838) en bij de Postjesweg ter hoogte van de fietsoversteek (6.184). Ook gingen veel automobilisen in de fout bij de Meibergdreef ter hoogte van de afslag Paasheuvelweg (6.068).

Boetebedrag

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) laat aan NH Nieuws weten dat het nog niet duidelijk is hoeveel geld de boetes op overtredingen bij flitspalen hebben opgeleverd. Aan het einde van het jaar wordt er namelijk een gemiddeld boetebedrag van het afgelopen jaar voor snelheidsovertreding vrijgegeven. "In 2023 was dit 68,78. Wel weten we dat de hoogte van boetes dit jaar is verhoogd", aldus het CJIB.

De 30 kilometer per uur regeling in de stad wordt sinds juni dit jaar in de vorm van een pilot gecontroleerd, de resultaten worden later dit jaar geëvalueerd. "De (flex)-flitspalen registreerden duizenden overtredingen in de afgelopen maanden", aldus het OM.