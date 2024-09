VVD botst met coalitie over woningbouw scheepswerf, wethouder haalt uit naar provincie

Vorige week wees de provincie Noord-Holland scheepswerf Damen in Noord aan als een industrieterrein van provinciaal belang. Daardoor is de bouw van bijna tienduizend woningen voor nu van de baan. Vandaag debatteerde de commissie over de nieuwe klap voor de bouwambities van de stad.

Voor wie is de schaarse ruimte in de stad: het bedrijfsleven of voor woningen? Dat is de centrale vraag bij de discussie over de toekomst van het industrieterrein bij de scheepswerf in Noord.

Amsterdam (lees: de coalitie en het college) staan daarin lijnrecht tegenover het rijk en de provincie, die de regie naar zich hebben toegetrokken door het gebied aan te wijzen als provinciaal belang. De hogere overheden vrezen dat Amsterdam onomkeerbare stappen neemt.

Logisch dus dat de zij ingrijpen, vindt Myron von Gerhardt (VVD). "Ja ik ben ook voor woningen, en ik wil ook dat die er komen, maar niet als ten kostte gaat van de bedrijvigheid die wij nodig hebben, ook voor de veiligheid van ons land in de huidige geopolitieke situatie.

Clash

Von Gerhardt kwam tegenover de hele coalitie te staan. "Voorzitter, ik heb naar een woordvoerder van het PVV-kabinet en het provincieverhaal zitten luisteren. Ik vraag mij oprecht af: voor wie doet de heer Von Gerhardt dit allemaal?", vroeg Suleyman Aslami van D66 aan de VVD'er.

Ook GroenLinks en de PvdA waren kritisch op de grootste oppositiepartij. "Als er een andere locatie wordt gevonden voor de scheepswerf, is het dan aanvaardbaar voor de VVD?", vroeg Bastiaan Minderhoud (PvdA) aan de VVD.