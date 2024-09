Gemeente niet van plan gebedshuisjes bij taxistandplaatsen neer te zetten

De gemeente is niet van plan om gebedshuisjes bij taxistandplaatsen neer te zetten. Medewerkers in het stadhuis zouden hier regelmatig een verzoek over ontvangen.

Op de website van de gemeente is nu te lezen dat die verzoeken dus niet worden ingewilligd. "Als ondernemer of zzp’er dien je dit soort voorzieningen met je eigen onderneming te regelen of voor de onderneming waar je voor werkt." Dat geldt ook voor chauffeurs die voor Bolt en Uber rijden.

Veel taxichauffeurs zouden graag een gebedshuis op de standplaats bij Centraal Station willen zien, maar volgens de gemeente zijn daar nu al voldoende alternatieven voor. "De dichtstbijzijnde moskee bij CS is gelegen aan de Rozengracht, die is 24 uur per dag geopend."