Geen angst bij Farioli voor Besiktas: "Als je bang bent, blokkeer je"

Bang voor Besiktas, morgen de eerste tegenstander van Ajax in de Europa League, is Franscesco Farioli naar eigen zeggen niet. Volgens de trainer zou dat ook niet goed zijn: "Als je bang bent, blokkeer je jezelf."

Het woord 'respectvol' omschrijft volgens Farioli beter hoe hij tegen de tegenstander van morgenavond aankijkt. "Want respect is het juiste niveau van alertheid om competitief te zijn."

Aanvoerder Jordan Henderson, verwacht een "moeilijke test" voor Ajax, dat de afgelopen weken nog maar weinig wedstrijden speelde. "Besiktas heeft goede spelers. Ze doen het goed in de competitie en ze zijn in vorm. Maar voor ons is het een mooie kans om ons met een sterke tegenstander te meten."

Ajax en Besiktas trappen morgen om 21.00 uur af in de Johan Cruijff Arena.