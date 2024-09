Bakkerszaak Haarlemmerstraat moet dicht van gemeente: 'Lijkt te veel op horeca'

Een bakkerszaak in de Haarlemmerstraat heeft op last van de gemeente de deuren moeten sluiten. De winkel zou in de praktijk te veel als horecazaak functioneren, is te lezen op de website van de gemeente.

De naam van de zaak laat de gemeente zelf in het midden. Nader onderzoek leert dat het om bakkerszaak Bake My Day gaat.

Die winkel draait op een zogeheten mengformule. Een deel van het pand functioneert als winkel met een toonbank waar je baksels kunt halen, terwijl een ander deel van de ruimte is ingericht als horecagelegenheid met tafels en banken.

Diverser aanbod

Volgens de gemeente is de balans tussen die twee functies inmiddels zoek en lijkt de zaak nu meer op een horecagelegenheid dan op een bakkerij. Bovendien zouden er in het weekend extra tafels en stoelen voor de deur geplaatst worden. Het zou allemaal in strijd zijn met de regels die in het omgevingsplan staan.

Met de handhaving op de regels wil de gemeente het winkelaanbod in de straat diverser maken. Met minder winkels die gericht zijn op toeristen en meer zaken waar ook Amsterdammers naartoe willen. De Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk zijn straten waar in dat opzicht extra op gefocust wordt. Buurtbewoners beklagen zich er al langere tijd over dat het aanbod daar nu te eentonig is.

'Oneerlijke concurrentie'

"Maar we handhaven hier ook op omdat het oneerlijke concurrentie is voor ondernemers met een horecabestemming en vergunning" benadrukt de woordvoerder. "Voor zo'n pand betaal je vaak veel meer huur en horeca-ondernemers moeten aan meer regels voldoen."

Nadat de winkel eerder al een waarschuwing had gekregen, gingen de deuren vorige week donderdag gedwongen dicht. "In eerste instantie krijgt de ondernemer nog de kans om zijn bedrijfsvoering aan te passen", legt een woordvoerder van stadsdeel Centrum uit. "Dat is in dit geval onvoldoende gebeurd. Daarom is de winkel gesloten."

Fratellini

Vorig jaar leek de gemeente ook al een sluiting op te leggen aan broodjeszaak Fratellini, dat schuin tegenover Bake My Day zit. Die sluiting ging uiteindelijk niet door. Het stadsdeel verklaarde toen dat de ondernemers op tijd een overtuigend plan van aanpak hadden ingediend. Iets wat Bake My Day dus niet voor elkaar heeft gekregen.

Als de winkel weer open wil, moet de ondernemer eerst een nieuw plan inleveren bij het stadsdeel waarin wordt uitgelegd wat er precies gaat veranderen. Dat plan moet vervolgens goedgekeurd worden door de gemeente.