Dit jaar ruim 2200 demonstraties in de stad, nu al 600 meer dan vorig jaar

Met nog één kwartaal te gaan, zijn er dit jaar al 600 meer demonstraties geweest dan in 2023. De teller van aangemelde demonstraties bij de gemeente staat nu al op ruim 2200, blijkt uit navraag van AT5. Het is een recordaantal voor de stad.

In 2023 lag het aantal demonstraties rond de 1600, wat destijds ook al een nieuw record was. Het huidige jaar springt daar nu al ver bovenuit. Gemiddeld gezien zijn er op de 270e dag van het jaar, 26 september, net iets meer dan acht demonstraties per dag aangemeld bij de gemeente. In 2018 waren er nog zo'n duizend demonstraties in een jaar.

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie) liet over de cijfers van vorig jaar weten dat de stad een 'aantrekkelijke demonstratielocatie voor lokale, nationale en internationale thema's' is voor demonstranten uit het hele land. Ook dit jaar leende de stad zich meerdere keren voor zowel nationale als lokale thema's, zoals een protest tegen de PVV na de verkiezingsuitslag of het protest tegen bouwplannen van theater de Meervaart in de Sloterplas.