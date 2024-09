Nieuwe datum voor Ajax - FC Utrecht na politiestaking: woensdag 4 december

Er is een nieuwe datum bekend voor de wedstrijd Ajax - FC Utrecht, die op 15 september vanwege politiestakingen werd geannuleerd. De clubs staan op woensdag 4 december om 20.00 uur tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena.

Het was de tweede keer in korte tijd dat een politiestaking een streep zette door een wedstrijd van Ajax. De politievakbonden eisen een structurele vroegpensioenregeling voor hun "fysiek en mentaal" zware werk. Zonder politie kon de veiligheid tijdens de wedstrijd volgens de driehoek (locoburgemeester, politie, justitie) niet worden gegarandeerd.



Supporters waren woedend. Op de dag dat de wedstrijd moest plaatsvinden, kwamen honderden Ajax-fans samen op het Leidseplein en bij het politiehoofdkantoor op de Elandsgracht om hun onvrede te uiten. De sfeer werd al snel grimmig: supporters vernielden politiebusjes en gooiden met stenen en andere objecten. De ME moest ingrijpen om de menigte uiteen te drijven. Negen supporters werden aangehouden.

Een woordvoerder van Ajax zei dat de club 'de vernielingen en het plegen van andere strafbare feiten vanzelfsprekend afkeurt'. Wel zei de perschef van de club een dag eerder te balen dat opnieuw een wedstrijd werd geannuleerd. "Wij waren van mening dat de wedstrijd zondag wel doorgang had kunnen vinden, met aanvullende maatregelen en goede afspraken tussen de beide clubs en supporters."