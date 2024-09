Rotonde Meeuwenlaan/Johan van Hasseltweg wordt kruispunt: "Rotonde voldeed niet meer"

In Het Verkeer nemen we een kijkje in Noord bij de werkzaamheden op de Meeuwenlaan. Om de verkeerssituatie veiliger te maken wordt van de rotonde met de Johan van Hasseltweg een kruispunt gemaakt.

Omgevingsmanager Liselot van der Knaap legt uit waarom ze de rotonde transformeren naar een kruispunt. "We doen het om de doorstroom van het verkeer op de kruising te verbeteren. We maken van de rotonde een kruispunt met verkeerslichten om het verkeer beter te reguleren", vertelt ze.

Een buurtbewoner vraagt zich af waarom de rotonde niet kan blijven. Van der Knaap reageert: "We zagen dat de afgelopen jaren de rotonde steeds drukker werd. De verwachting is ook dat het de komende jaren steeds drukker gaat worden. Dus de rotonde voldeed niet meer."

Voorbijgangers en buurtbewoners reageren wisselend op de werkzaamheden aan de kruising. "Er staan hier rijen, ik zie dat iedereen vertraagd", vertelt een jonge vrouw. "Maar hoort erbij, dat is Nederland", voegt ze toe. "Beroerd", zegt een ander. "Het schiet niet op en er zijn opstoppingen." Een bewoner zegt benieuwd te zijn naar de nieuwe weg. "Ik fiets hier best vaak en het was best onoverzichtelijk. Dus ik hoop dat het beter wordt."

Voor auto's gelden er omleidingsroutes, fietsers en voetgangers kunnen langs het werk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het nieuwe kruispunt eind 2025 klaar.