Gedupeerde hardlopers Damloop kunnen 25 procent inschrijfgeld terugkrijgen

Hardlopers die afgelopen zondag niet meer mochten starten met de Dam tot Damloop vanwege een groot aantal onwelwordingen kunnen 25 procent van hun inschrijfgeld vergoed krijgen. Dat komt neer op 8,75 euro. Willen ze dat niet, dan kunnen ze kiezen voor 25 procent korting op een ticket voor de volgende editie. Dat meldt de organisator, Le Champion, in persoonlijke e-mails naar de gedupeerden.

De wedstrijd afgelopen zondag werd halverwege de middag stilgelegd. Relatief veel hardlopers waren onwel geworden en de hulpdiensten dreigden de toegenomen zorg niet meer aan te kunnen. Het was zo'n 24 graden en volgens de organisator had zeker 90 procent van de uitgevallen sporters een hitteberoerte. Meer deelnemers toelaten op de route vonden de medici onverantwoord. Zo'n 4.500 tot 5.000 sporters mochten daarom niet meer starten.

In de algemene voorwaarden, waarmee deelnemers akkoord zijn gegaan, staat dat ze in dit soort situaties geen aanspraak kunnen maken op volledige restitutie van het inschrijfgeld. De kosten van het evenement zijn vooraf volledig gemaakt, schrijft Le Champion in de e-mails, en voor een stichting zonder winstoogmerk zijn het 'aanzienlijke bedragen'.

Tegelijkertijd noemt Le Champion het 'erg spijtig' dat sommigen niet konden starten. "We begrijpen dat dit een teleurstellende ervaring is geweest." Daarom wil de organisatie hen tegemoetkomen.

Ruim 8 euro

Gedupeerden met een ticket voor de 10 Engelse mijl kunnen 25 procent van hun inschrijfgeld terugkrijgen. Het ticket kostte 35 euro dus een gedeeltelijke restitutie komt neer op 8,75 euro. Als deelnemers daar niet gebruik van willen maken, kunnen ze ook kiezen voor 25 procent korting op hun inschrijving voor volgend jaar.

Gedupeerden hebben tot en met 1 november om een keuze te maken. Doen ze dat niet, dan kiezen ze automatisch voor de optie van 25 procent korting op hun volgende ticket.