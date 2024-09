Liveblog Ajax tegen Besiktas: Amsterdam wint met gemak, politie pakt vijftien mensen op

Een tijdlijn van het aantal aanhoudingen vandaag:

Begin van de middag rond 17.30 uur hield de politie twee Besiktas-fans aan voor het verstoren van de openbare orde.

Een uur later, 18.30 uur, was er op het Waterlooplein een confrontatie tussen Ajax-supporters en fans van Besiktas. De politie hield drie mensen aan voor openlijke geweldpleging.

Ook bij metrostation Strandvliet loopt het even later uit de hand. Meerdere Besiktas-fans steken vuurwerk af, twee van hen worden aangehouden.

Bij de Johan Cruijff ArenA dringen twee Ajax-supporters het stadion binnen, zonder kaartje. Zij worden opgepakt voor huisvredebreuk.

Over de dag heen zijn nog vijf anderen aangehouden voor het in bezit hebben van - al dan niet - zwaar vuurwerk en één man is opgepakt voor de vernielingen bij het politiebureau anderhalve week geleden.