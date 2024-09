Bijzonder of somber? Het Senang gebouw in de Indische buurt

De Indische buurt wordt al jaren stapsgewijs vernieuwd vanwege problemen met slechte funderingen en achterstallig onderhoud. Daarom zijn meerdere gebouwen gesloopt en zijn er nieuwe panden voor in de plaats gekomen. Eén van die panden is het Senang gebouw. Het doel van de architecten was om het gebouw bij het straatbeeld te laten passen. Maar wat vindt de Amsterdammer er eigenlijk van? Bouw Woon Leef neemt een kijkje in de buurt.

We spreken architect Marc Reniers over de sloop en de vernieuwing van de wijk. "Het is een buurt met heel veel slechte funderingen, eigenlijk al vanaf het begin van bouwen." Daarom zijn er veel panden gesloopt. En daar komt volgens Reniers veel bij kijken. "Bewoners die er in wonen, daar moet je goed mee omgaan. Dan heb je omwonenden die er iets van vinden. Dus uiteindelijk moet je een project maken wat zowel sociaal goed valt, en qua architectuur ook een beetje goed aansluit bij de bestaande bebouwing."

Marc Reniers - architect - AT5

Quote "Het neigt naar het authentieke Amsterdamse en dat hoort te blijven natuurlijk" Inwoner Indische buurt

In 2015 werd geconstateerd dat het gebouw wat op de plek stond van het Senang gebouw niet meer aan de moderne eisen voldeed. Een jaar later, in 2016, werd er besloten om te slopen. Renovatie bleek namelijk te duur en lastig. In 2018 werden de bouwplannen gepresenteerd en in 2019 begon de bouw van Senang. Het nieuwe pand bestaat uit 118 woningen. Reniers vertelt hoe het ontwerp van Senang tot stand is gekomen. Zo zijn er onderdelen van het originele pand teruggebracht. "We hebben hetzelfde spelletje nieuw gedaan." Geen schuine dakkapellen maar vierkante, grote ramen en kleine ramen zijn onderdeel van deze nieuwe gevel. "Eigenlijk is het oude ontwerp in elkaar gezet op een hedendaagse manier", voegt hij toe. "Het neigt naar het authentieke Amsterdamse en dat hoort te blijven natuurlijk", zegt dan ook een inwoner van de buurt.

Quote "Ik vind het juist een kwaliteit dat als je de tweede of derde keer voorbijgaat langzaam details ontdekt" Marc Reniers - architect

Bijzonder of somber? Volgens Reniers valt het gebouw in eerste instantie niet enorm op. "Juist de 2e of 3e keer is voor Reniers het moment dat je echt gaat opmerken hoe bijzonder dit gebouw eigenlijk is."



Niet iedereen op straat denkt daar hetzelfde over. Zo zegt een bewoner van de Indische buurt: "Dit gebouw is wat te donker. Hier zou meer glas in moeten zitten of met andere soorten stenen. Ik vind het een beetje somber." Een ander is kritisch op de uitstraling van het gebouw. "Ik vind het te modern, al die lange ramen." Wil je meer weten over naoorlogse buurten die voor de keuze van slopen of renoveren staan? Kijk dan naar de nieuwe Bouw Woon Leef documentaire op 6 oktober.

