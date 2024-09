Bij ons in de Jordaan #3: het levenslied

Het is de bekendste wijk van Amsterdam, en misschien wel van heel Nederland: de Jordaan. Tijdens het feestjaar Amsterdam 750 wordt deze buurt extra in de schijnwerpers gezet met de musical Onze Jordaan. In deze driedelige serie nemen we je mee langs drie hoogtepunten uit de musical. In deze laatste aflevering van de driedelige serie staan de muzikale gezelligheid en het Amsterdamse levenslied centraal.

Het archief in Samen met Willeke Alberti en muziekhistoricus Jacques Klöters duiken we in de geschiedenis van het levenslied. We halen daarbij ook ons eigen archiefmateriaal tevoorschijn, want daar is genoeg van. "Het is mijn leven, het zijn mijn roots: mijn mensen. Tante Leen, Johnny Jordaan. En die liedjes zing ik nog steeds", vertelt Willeke. "Het is sentiment, het gaat rechtstreeks naar je gevoel. Je verstand doet er niet toe, je moet meteen huilen", vindt Klöters.

Oorsprong in Italië Wat veel mensen misschien niet weten, is dat de oorsprong van de Jordaanse muziek te vinden is in de Italiaanse opera. Die liefde voor het Italiaanse komt terug in de musical Onze Jordaan van Diederik Ebbinge. Een van de spelers uit de musical is operazanger Peter Gijsbertsen. Hij legt de link tussen deze twee: "Toen de Jordaan ontstond, samen met de hele grachtengordel, kwamen er Italiaanse migranten naar de Jordaan. Zij namen de muziek en de operatradities mee. Dat werd direct opgepikt, omdat het zo aansloot bij het gevoel dat de Jordanezen hadden." De liefde voor de Italiaanse opera komt ook weer terug in de musical; "Het is wel begonnen met de liefde voor de Italiaanse opera. Ik wist dat het uit elkaar voortkwam. Dat vond ik een hele mooie combinatie om dat te laten horen", aldus Ebbinge.

