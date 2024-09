Emotioneel debat over toekomst Artis: "Leed van mijn voorouders onvergelijkbaar met dieren"

Het plan van de Partij voor de Dieren (PvdD) om van Artis een stadspark te maken, krijgt zo goed als zeker geen meerderheid in de gemeenteraad. Dat bleek tijdens een commissievergadering vandaag. Raadslid Anke Bakker verdedigde daar haar voorstel. In haar betoog trok ze een parallel tussen de onderdrukking van dieren in Artis en de mensentuinen uit de geschiedenis. "Het vergelijken van zwarte lichamen met dieren is op zijn zachtst gezegd zeer onwetend en op zijn hardst gezegd mensonterend", reageerde het zichtbaar aangeslagen raadslid Carla Kabamba van Lijst Kabamba.

Bakker: "Tot kort geleden hadden we nog mensentuinen, waar mensen uit gekoloniseerde gebieden zoals Congo werden tentoongesteld. In 1958 nog in België. Dat werd ook educatief genoemd. Ik hoop dat we vandaag nog stoppen met andere diersoorten zo te discrimineren."

"De vergelijking ging over het superioriteitsgevoel. Witte mensen over zwarte mensen en nu mens over andere diersoorten"

PvdD'er Bakker boot later haar excuus aan. "De vergelijking ging over het superioriteitsgevoel. Witte mensen over zwarte mensen en nu mens over andere diersoorten. Dat is een andere vergelijking. Het gaat mij om het onrechtvaardigheidspatroon dat we hebben in de samenleving. Als ik u daarmee gekwetst heb, dan spijt mij dat, want dat is nooit de boodschap geweest. "

De verbazing over dit deel van Bakkers betoog leefde breed in de commissie en werd verwoord door Kabamba. "Het leed van mijn voorouders en anderen uit het Globale Zuiden is onvergelijkbaar met de goed verzorgde dieren in Artis, die beter worden behandeld dan mensen ooit werden behandeld in de mensentuinen."

Over het initiatiefvoorstel wordt in december door de raad gestemd, maar nu al is duidelijk dat de Partij voor de Dieren er zo goed als alleen voor staat: Artis wordt geen stadspark.

Laurent Staartjes van de VVD bleek de grootste fan van de dierentuin te zijn in de raad met een eigen jaarpas. Hij kwam al als kind in Artis. "Dit is de plek waar ik in aanraking kwam met de natuur, educatie zoals het bedoeld is. We moeten deze cultureel-historische plekken in de stad beschermen. Laat het aan de deskundigen over om te beslissen over de toekomst. Ik heb daar alle vertrouwen in."

Grote dieren

Wel worstelden raadsleden tijdens het debat zichtbaar met bijvoorbeeld de aanwezigheid van de grote dieren in Artis. "We hebben het hier over een stadsdierentuin. Echt grote wilde dieren in de toekomst, als de populatie hier een natuurlijke dood is gestorven, dan is het antwoord uiteindelijk nee", zei D66'er Elise Moeskops.

Conclusie na een emotioneel debat: de politieke opvatting in de raad verandert iets over de toekomst van Artis, maar een dierentuin blijft. En het is maar de vraag of de Partij voor de Dieren vandaag voorstanders heeft gewonnen.