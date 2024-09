Besiktas won nog nooit van Ajax: "Maar vanavond wel, met 2-0"

Vele honderden supporters van de Turkse voetbalclub Besiktas hebben zich verzameld op de Dam. In het verleden speelden de clubs zes keer tegen elkaar, en die won Ajax allemaal. Toch hebben de Turkse fans alle vertrouwen in hun ploeg en denken ze vanavond dan toch echt een keer van Ajax te gaan winnen.

"Vanavond willen we absoluut winnen, sorry daarvoor", zegt één van hen. Hij noemt bijvoorbeeld de aanwezigheid van Portugese middenvelder Rafa Silva als reden om helemaal naar Amsterdam af te reizen.

Quote

De fans komen zeker niet alleen voor hem, ook voor andere spelers, zoals "Ciro Immobile uit Italië". "Het zal grappig worden", zegt één van de supporters over het gejuich en geschreeuw dat ze vanavond laten horen om hún thuisland de winst te bezorgen. "En leuk om te doen."

Volle terrassen

Een deel van de Besiktas-fans kwam vanmorgen al samen op de terrassen op en rondom de Dam. En de supporters komen uit allerlei Europese landen. "Wij uit Denemarken. Wij komen uit Istanboel. En ik kom uit Wenen."

Hun voorspelling? "Besiktas zal winnen. Met 2-0." Of dat zo is, blijkt vanavond. De wedstrijd wordt om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA afgetrapt.