Veel waardering voor de stad, maar helft van de inwoners maakt zich ook zorgen om de toekomst

De helft van de Amsterdammers stelt dat het de verkeerde kant opgaat met Amsterdam. Dat is meer

dan in voorgaande jaren. Vooral om de woningnood maakt de Amsterdammer zich zorgen, maar ook om de toenemende polarisatie en over verkeer en vervoer in de stad.

Door ouderen wordt vooral dat laatste als een probleem in de stad gezien, andere leeftijdsgroepen maken zich meer zorgen om de woningnood. De meestvoorkomende thema's waarover mensen zich zorgen maken, is in deze graphic te zien: