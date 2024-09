Advertentie OBA Live nl OBA Live: Kleding spreekt boekdelen

In deze aflevering blikken we vooruit op de Kinderboekenweek die 30 september van start gaat. Lisa Maschhaupt is schrijver van de boekenreeks Donnie en doet een boekje open jezelf kunnen zijn. Sharan Bala zit namens Here To Support aan tafel om te praten over de nieuwe campagne Gelukszoeker. We sluiten de aflevering af met Akaar Amin, een van de oprichters van het kledingmerk Lack of Guidance. Het spraakmakende merk dat voetbal met fashion weet te combineren.

Lisa Maschhaupt vond het kinderboekenlandschap erg traditioneel. Daarom bedacht ze Donnie, een jongen die heel erg zichzelf is. Zo wil hij de rol van prinses spelen in de musical op school en jurken dragen. Hij is een open-minded kind dat met een open blik het leven tegemoet gaat. "Donnie is bedoeld als een gesprekstarter". Volgens Lisa is ieder kind opend-minded, tot dat ze anders leren.

We zijn allemaal op zoek naar geluk. Hoe kan het dan dat het woord “gelukzoeker” zo'n negatieve bijklank heeft? Met deze boodschap probeert Stichting Gelukszoekers samen met Here to Support, Nederland te waarschuwen tegen de stigmatiserende beeldvorming over migratie. Sharan Bala werkt op de queer afdeling bij Here to Support met als doel queer vluchtelingen te helpen bij het zich thuis voelen in Amsterdam. “We proberen mensen handvatten te geven om zich te kunnen mengen in de samenleving”, aldus Sharan.

Akaar Amin combineert met zijn kledingmerk Lack of Guidance de voetbalwereld met fashion. Dingen die zich in de maatschappij afspelen vinden volgens Akaar vaak hun weg naar het voetbal. Inmiddels is het merk wereldwijd populair. Hoewel fashion goed met de voetbalwereld te combineren valt, is Akaar van mening dat de voetballers zelf nog wel een lesje kledingadvies mogen krijgen. “Dat je als voetballer veel geld hebt wil niet zeggen dat je stijl hebt.”

