Advertentie Politiek nl Gedupeerde reders gaan schadeclaim indienen na falen vergunningenbeleid: "Ben beschadigd"

Reders die de dupe zijn geworden van het vergunningenbeleid van de gemeente en die gisteren in het gelijk zijn gesteld door de Raad van State, willen de gemeente aansprakelijk stellen. Zoals Arno Koningstein. Hij runde 20 jaar lang een rederij met twee salonboten, totdat één van zijn schepen werd uitgeloot en hij zijn onderneming noodgedwongen, maar achteraf dus onnodig, moest verkopen. "Ik ben gewoon beschadigd"

Het varen is Arno nog niet verleerd, maar zijn werk kan hij er niet meer van maken. Hij heeft nu een klein sloepje. Toch nog iets. "Ja ik niets zonder boot," zegt Arno Koningstein, de voormalig eigenaar van een goedlopende rederij. Minder drukte op het water Hij is één van de reders die gedupeerd werd door het vergunningenbeleid van de gemeente. Waarvan de Raad van State oordeelde dat het niet in orde was. De gemeente wil minder drukte op het water van commerciële pleziervaartuigen en besloot nog maar 550 vergunningen af te geven. Niet meer voor onbepaalde tijd, maar slechts tijdelijke vergunningen. Voor de vrijgekomen 155 vergunningen moesten 712 schepen loten. Arno's succesvolle rederij kreeg slechts voor één van zijn twee salonboten een vergunning. Het kostte hem, net als veel andere reders, de kop. Een petitie met duizenden handtekeningen tegen het besluit haalde niets uit.

Arno Koningstein in 2021 als schipper op één van zijn salonboten - AT5

Quote "Ik ben behoorlijk overspannen geweest, het beste voor mijn gezondheid was om de boel te verkopen" Arno Koningstein - gedupeerde reder

Koningstein: "Ik was heel erg blij met de uitspraak van de Raad van State. Het was een enorme opluchting waar we allemaal voor hard gestreden hebben. We hadden gelijk en dat vond de rechter ook. Maar ik ben ook heel boos over wat de gemeente met ons heeft gedaan." Onzekerheid en stress De voormalig reder heeft bijna 10 jaar tegen de gemeente gevochten. Eerst wilde de gemeente alleen salonboten tot 14 meter toestaan, terwijl die van Koningstein langer was. Die kwestie liep met een sisser af. Daarna gooide de gemeente het vergunningenbeleid op de schop, waardoor hij één van de twee vergunningen verloor. 'Maar een halvering van zijn rederij bleek niet rendabel. Uiteindelijk werd de jarenlange onzekerheid en stress hem te veel en verkocht hij zijn salonboten. Te laat Koningstein: "Ik ben behoorlijk overspannen geweest, ik ben bij een psychiater geweest en heb in het ziekenhuis gelegen. Het beste voor mijn gezondheid was om de boel te verkopen." En dat deed pijn. Veel pijn, want de rederij liep goed en Koningstein hield enorm van zijn werk. "De gemeente heeft geen idee wat ze je aandoen." Helaas komt de uitspraak van de Raad van State voor Arno te laat.

De salonboot van Arno Koningstein die werd uitgeloot - AT5

Koningstein gaat nu een schadeclaim indienen. Net als een aantal andere gedupeerden die AT5 vandaag sprak. "Ik ga absoluut een schadeclaim indienen, ik weet nog niet hoe dat allemaal moet, maar we hebben een hele goede advocaat. Hoe hoog weet ik nog niet, maar ik vind wel dat er iets voor ons gedaan moet worden want het is wel heel gemeen wat de gemeente gedaan heeft." Terug naar de tekentafel De gemeente laat het er ook niet bij zitten. Ze vinden het te druk op het water en willen daar iets aan doen. Maar ze moeten nu vanwege de uitspraak van de Raad van State wel terug naar de tekentafel voor een nieuw vergunningenbeleid voor de commerciële pleziervaart. verantwoordelijk wethouder Alexander Scholtes: "Ik ga face voor face met de reders in gesprek. En zal oog hebben voor de kleine reders die gedupeerd zijn." Maar een compensatieregeling of excuses wil hij nog niet toezeggen. Koningstein is inmiddels verhuisd naar een klein dorpje in Noord-Holland en denkt na over een nieuwe toekomst. "Het is een hard gelag."