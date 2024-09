Dermatologen geven advies op Dappermarkt: ''Ik denk weleens: was maar eerder gekomen.''

De dermatologen op de Dappermarkt bestonden uit een aantal Nederlandse, maar ook internationale. In vloeiend Chinees, Marokkaans, Turks, Portugees, Pools, Oekraïens en Engels hopen zij zo meer mensen te kunnen helpen. Dermatologen zien vaak terug dat taalachterstand een grote reden is waarom mensen geen hulp durven te vragen. Ook spelen schaamte en de hoge kosten een rol. ''Als je met huidproblemen rondloopt, ga alsjeblieft naar een dokter. Denk niet van: dit gaat wel over.''

Patiënten vragen te laat om hulp

Bibi van Montfrans is werkzaam als dermatoloog in het Erasmus MC in Rotterdam. Ook zij was gister aanwezig op de Dappermarkt, om vragen te beantwoorden en advies te geven. Bibi herkent de vele gevallen van patiënten die niet naar een arts gaan. ''Er wordt vaak gedacht van, dit gaat wel over. Of patiënten proberen het zelf te behandelen.'' Patiënten die (te) lang wachten met hulp zoeken, kunnen gevolgen ervaren als huidkanker, littekens die niet meer verdwijnen en een slechtere levenskwaliteit.

Op de dag van de actie vond ook het jaarlijkse Europese congres voor dermatologen (EADV) in de RAI plaats. Hier kwamen 16 duizend Europese dermatologen samen, om onder andere na te denken over nieuwe medicatie en behandelingen. Uit een Europees onderzoek blijkt namelijk dat 88 procent van 45 duizend mensen met een huidaandoening, naast fysieke klachten ook veel last hebben van mentale klachten.