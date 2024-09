Brandbrief om snel meer geld te krijgen voor toegankelijk houden gezondheidszorg

RPO

De gemeente Almere en twaalf zorg- en welzijnsorganisaties doen een dringend beroep op het Integraal Zorgakkoord (IZA) om geld structureel beschikbaar te stellen zodat ze de zorgvraag in de stad anders aan kunnen pakken.

In het bestuur van IZA zitten onder andere bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars.

Plan voor Almere

Onder de noemer 'Positief Gezond Almere' (PGA) hebben de gemeente en haar partners een plan opgesteld over hoe zij de zorgvraag in de stad in goede banen kunnen leiden.

Volgens hen is Almere een snelgroeiende stad. De zorgvraag stijgt en het gebrek aan zorgpersoneel neemt toe. "Een aanzienlijk deel van de Almeerders heeft geen huisarts. Met de vergrijzing die op ons afkomt, dreigen onderdelen van de zorgketen ontoegankelijk te worden", is te lezen in de brandbrief.

Druk verminderen

De gemeente en haar partners zeggen de druk op de gezondheidszorg te willen verminderen. Volgens hen zijn veel vragen die nu in de gezondheidszorg terechtkomen niet altijd van medische aard.

Ze ontstaan bijvoorbeeld uit ongerustheid, stress of onveiligheid in de thuissituatie. Daarom zouden 25% tot 40% van de vragen die nu bij de huisarts terechtkomen, op een andere plek beter kunnen worden beantwoord.

De gemeente en de welzijnsorganisaties van Almere willen aan de slag om de professionals uit de eerste lijn te ontzorgen. Bijvoorbeeld door niet-medische vragen van de huisartsen naar de sociale wijkteams te leiden en door sociale netwerken in buurten te versterken.