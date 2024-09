Almeerders minder positief over eigen stad

RPO

Hoewel Almeerders het imago van Almere grotendeels met positieve woorden beschrijven, is er sinds 2022 een daling in de positiviteit over de eigen stad. Uit een onderzoek van de gemeente (Almere in peiling) blijkt dat 81% van de inwoners het zeer prettig vindt om in Almere te wonen.

Dit is het grootste deel van de Almeerders, maar wel een daling sinds 2022 (86%) en het laagste percentage in de afgelopen zes jaar (84% in 2018 en 86% in 2020).

Trots

In vergelijking met 2022 blijken inwoners dit jaar minder trots op hun eigen stad. Hoewel twee jaar geleden 86% van de Almeerders aangaf trots te zijn op de stad, is dat dit jaar gedaald naar 83%. Vooral de Almeerders in de leeftijdsgroep 18 tot en met 29 jaar zijn minder trots.

Het imago van de stad

Het imago van de stad gaat over de manier waarop mensen buiten Almere over de stad denken. Ongeveer een derde (35%) van de Almeerders vindt dat het imago van Almere zich positief ontwikkelt.

Het imago van de stad staat in verband met de mate waarin de inwoners trots zijn op de stad. 59% van de Almeerders die trots zijn op de stad, verwachten ook dat het imago verbetert. Omgekeerd verwacht 45% van de Almeerders die niet trots zijn op de stad dat het imago slechter wordt.

Bij het omschrijven van het imago van Almere, benoemen de Almeerders vaak als eerste positieve termen. Vooral modern, nieuw, jong, groeistad zijn woorden die het imago van Almere positief omschrijven.

Ook worden er negatieve termen genoemd. Dit zijn vooral de woorden lelijk, saai, slaapstad en negativiteit over de veiligheid.

Betrokkenheid bij de stad

Almeerders voelen zich meer betrokken bij hun eigen buurt of wijk (69%) dan bij hun stadsdeel (52%) of bij de stad in het algemeen (58%). Het betrokkenheidsgevoel is het grootst in Almere Haven + Hout (40%) en het laagst in Almere Buiten (15%).

Ook is er een verschil tussen de jongste leeftijdsgroep (18 tot en met 29 jaar) en de oudste leeftijdsgroep (65+). Van de jongste leeftijdsgroep voelt 13% zich betrokken bij hun eigen wijk of buurt, terwijl dit percentage in de oudste leeftijdsgroep 34% is.