Flevoland zet plannen landelijk gebied door, ook bij bezuinigingen kabinet

RPO

Of het Rijk nu met veel of weinig geld over de brug komt, de provincie is vastbesloten om door te gaan met het Flevolands Programma Landelijk Gebied. Het liefste met een prominente rol voor de landbouw.

Dat zei gedeputeerde Harold Hofstra in een debatje in Provinciale Staten, dat was aangevraagd door de PvdA en GroenLinks.

De partijen wilden duidelijkheid over de Flevolandse plannen om de natuur, waterkwaliteit en het klimaat te verbeteren nu het nieuwe kabinet daar landelijk zwaar op bezuinigt. Zo is een fonds met 24 miljard euro voor landbouw en natuur teruggebracht tot vijf miljard.

Geschrokken

PvdA-fractievoorzitter Abassin Nessar krijgt signalen dat vooral jonge boeren en natuurorganisaties zijn geschrokken. Zij willen zekerheid over de toekomst van de agrarische sector en leefbaarheid, waarover de provincie al ruim twee jaar met hen is gesprek is.

Hofstra erkende dat de provincie niet weet wat het kabinet precies wil. Dat minister Femke Wiersma het Nationaal Programma Landelijk Gebied wilde schrappen, moesten de provincies via de media vernemen. Het Regeerprogramma bevat ook nog geen uitgewerkte voorstellen.

Doelen

Toch zeggen de provincies dat zij doorgaan met beleid om de doelen op het gebied van natuur, water, bodem en klimaat te halen. "Ook collega Jan Klopman heeft gezegd dat Flevoland doorgaat met de gebiedsgerichte aanpak. De doelen staan als een paal boven water en zijn bij ons onderdeel van bestaand beleid", aldus Hofstra.

"Maar uiteraard zult u begrijpen dat bij het ontbreken van de financiële middelen het langer zal duren voor we die halen."

Tegelijk denkt Hofstra dat Flevoland de komende vier jaar kan profiteren van een deel van de 500 miljoen euro, die het kabinet jaarlijks voor agrarisch natuurbeheer in alle provincies overeind houdt. "Dat is bij elkaar twee miljard, die wel degelijk zal bijdragen aan de doelen voor het landelijk gebied. Dat vind ik wel positief. Dan nog moeten we het kabinet er op aanspreken hoe ze dat geld gaan gebruiken."

Landbouwvisie

Verder werkt de provincie momenteel aan een nieuwe landbouwvisie, waarin een toekomstbestendige landbouw en het behoud van de biodiversiteit twee pijlers zijn. Als je dat combineert met projecten voor het landelijk gebied, waarvoor al 36 miljoen euro beschikbaar is, dan is er nog heel veel mogelijk, denkt Hofstra.

De PvdA was overigens geïrriteerd dat verantwoordelijk gedeputeerde Jan Klopman ontbrak bij het debat over dit belangrijke onderwerp en Hofstra hem verving. Klopman is deze week mee met een handelsmissie van de visserijsector naar de Amerikaanse westkust, waaraan ook veel Urker bedrijven meedoen.