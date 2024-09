Geen kopers voor tiny houses in Lelystad

Ter illustratie - RPO

De verkoop van tiny houses in de buurt Klein Nooten in Lelystad verloopt nog altijd stroef. Al jaren zijn er plannen voor tiny houses in de Warande, maar er is nog geen enkele verkocht of gebouwd. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders nu aan de gemeenteraad om andere afspraken te maken voor de kavels.

Er zijn volgens B&W meerdere mogelijkheden waaruit de gemeenteraad kan kiezen. Zo kan de gemeente een projectontwikkelaar inschakelen die de tiny houses gaat bouwen.

Ook is het een mogelijkheid om de kavels uit te geven aan particulieren, maar dan minder groot. Een andere optie is het vergroten van de maximale grootte van de tiny houses.

Ook kan Lelystad nog overgaan op reguliere woningbouw, met of zonder beperkte nokhoogte van de huizen. Als laatste optie is het mogelijk om het huidige plan gewoon door te laten gaan zonder aanpassingen.

Afgehaakt

Al in 2018 waren er plannen voor tiny houses in Lelystad, maar dat kwam niet van de grond door ongeschikte bouwlocaties en te positieve verwachtingen bij particulieren over de rol van de gemeente. Het advies was toen om een passend gebied aan te wijzen om de huisjes te bouwen. Dat werd de wijk Warande.

Als er geen interesse was voor tiny houses in Warande, zou het gebied voor andere ontwikkelingen worden opengesteld.

Twee-onder-één-kap

In 2022 werd een nieuwe poging gedaan. Het ging om kavels voor negen vrijstaande tiny houses en één twee-onder-één-kap tiny house in het gedeelte Klein Nooten in de wijk Warande. De huisjes mogen maximaal 50 m2 groot zijn en moeten een aansluiting krijgen op stadsverwarming.

Geïnteresseerden konden zich tot eind juni 2022 inschrijven. Vorig jaar bleek opnieuw dat de belangstelling voor tiny houses achterbleef. Van de - in totaal - elf kavels die beschikbaar waren, waren er eerder acht in optie, maar de verkopen gingen niet door.