Ajax wint met gemak in eigen huis tegen Turkse Besiktas

Nog nooit won het Turkse Besiktas van Ajax en ook vanavond was de Amsterdamse club ze een maatje te groot. Ajax won van de Turken met 4-0 in het eerste duel in de Europa League. Zo verliep de wedstrijd en de rest van de dag.

Eerst die wedstrijd van vanavond. Kian Fitz-Jim kwam in de 31ste minuut met de eerste goal voor Ajax. Door een uitstekende voorzet van Taylor schoot Fitz-Jim hem er eigenlijk perfect in. Hij bracht hiermee de Amsterdammers dik verdiend op voorsprong. Daarmee was het nog lang niet klaar. Via - opnieuw Fitz-Jim - maar ook Traoré kwam de bal bij Mika Godts, die hem er in de 51ste minuut geweldig inschoot. Kenneth Taylor schiet hem op aangeven van Brobbey, in de 55ste minuut, hard in de goal. En in de 73ste minuut: opnieuw een goal voor Ajax, de tweede van Godts vanavond. Daarmee winnen ze uiteindelijk met 4-0. Turkse fans toch hoopvol Ondanks de statistieken - in het verleden speelden de clubs zes keer tegen elkaar, en die won Ajax allemaal - waren honderden supporters van de Turkse club vandaag hoopvol gestemd. Ze verzamelden zich al vroeg op de Dam:

15 aanhoudingen En dan de rest van de dag, die verliep niet zonder hier en daar wat opstootjes. Begin van de middag rond 17.30 uur hield de politie twee Besiktas-fans aan voor het verstoren van de openbare orde. Een uur later, 18.30 uur, was er op het Waterlooplein een confrontatie tussen Ajax-supporters en fans van Besiktas. De politie hield drie mensen aan voor openlijke geweldpleging. Ook bij metrostation Strandvliet loopt het even later uit de hand. Meerdere Besiktas-fans steken vuurwerk af, twee van hen worden aangehouden. Bij de Johan Cruijff ArenA dringen twee Ajax-supporters het stadion binnen, zonder kaartje. Zij worden opgepakt voor huisvredebreuk. Over de dag heen zijn nog vijf anderen aangehouden voor het in bezit hebben van - al dan niet - zwaar vuurwerk en één man is opgepakt voor de vernielingen bij het politiebureau anderhalve week geleden.